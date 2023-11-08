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Filede Büyükler Liginde 6. Hafta tamamlandı

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Filede Büyükler Liginde 6. Hafta tamamlandı
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Liginde 6. Hafta müsabakaları önceki akşam oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı.
Bayanlarda GMBÇS 6. Hafta sonunda da liderliğine devam etti.
Büyük Bayanlar Liginde önceki akşam oynanan karşılaşmalarda
DAÜ 3 KGM 0
MSA 3 KK 1
GMBÇS 3 Vakıflar 0
Büyük Bayanlarda bu sonuçların ardından GMBÇS 17 puanla liderliğini devam ettirdi.
Esentepe ise aldığı galibiyetle 13 puanla 2.lige yükseldi. DAÜ elde ettiği galibiyetle puanını 12 ye yükselterek 3. sıraya yerleşti. KGM ,DAÜ karşısında aldığı mağlubiyetle 2 sıra gerileyerek 4. sıraya düştü.
Vakıflar takımı ise aldığı mağlubiyetle 10 puanda kaldı ve 4. sıradan 5. sıraya geriledi. MSA ise aldığı galibiyetle puanını ni 6 ya yükseltti ve 6. sıraya yükseldi. KK 4 puanla girdiği haftayı aldığı mağlubiyetle 4 puanda tamamladı ve 7. sıraya geriledi.
UKÜ 6 .hafta sonunda 8. sırada yer aldı.
Büyük Erkeklerde ise oynanan müsabakalarda DAÜ ,KGM 3-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini elde ederek liderliğini devam ettirdi.
Gecenin önemli maçında GMBÇS, Vakıfları 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
 
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