Büyük Erkeklerde DAÜ, Kadınlarda Çamlıkspor avantajı yakaladı

Voleybol Büyükler Ligi final serisi ikinci maçlarında Erkeklerde DAÜ rakibi Çamlıkspor’u, Kadınlarda ise Çamlıkspor rakibi DAÜ’yü mağlup ederek seride durumu 2-1 yaparak avantajı yakaladılar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Liginde Erkekler ve Kadınlarda final 2. Maçları oynandı.

Büyük Erkekler de Play Off Final Serisi 2. karşılaşması Perşembe akşamı Mağusa Arena da oynandı. DAÜ ile Çamlıkspor (GMBÇS) arasında oynanan serinin ikinci karşılaşmasından 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf DAÜ oldu.

DAÜ bu sonuçla seride durumu 2-1 e getirerek şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı.

Büyük Erkekler de Final Serisi 3. karşılaşması 26 Mart Salı akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda saat 19.30 da oynanacak.

BÜYÜK BAYANLARDA GMBÇS SERİDE DURUMU 2-1 YAPTI

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan Büyük Bayanlar Final Serisi 2. karşılaşmasında Çamlıkspor (GMBÇS) rakibi DAÜ’yü 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı.

Büyük Bayanlarda Final Serisi 3. karşılaşması 26 Mart Salı akşamı Lala Mustafa Paşa Sarayı’nda saat 18.00 de oynanacak.

