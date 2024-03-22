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Cimnastik kulüplerimiz, Türkiye’ye çıkartma yaptı

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Cimnastik kulüplerimiz, Türkiye’ye çıkartma yaptı
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KKTC Cimnastik Federasyonu kulüpleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından farklı illerde düzenlenen yarışmalara katılmak için Türkiye’ye gittiler.
KKTC Cimnastik Federasyonunun 3 kulübü, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda yarışacaklar.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Antalya’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Erkekler Müsabakasında mücadele edecek. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Kulüpler arası Ritmik Cimnastik Şampiyonasına katılacak. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ise İzmir’de düzenlenen Türk Dünyası ve Toplulukları Kutlama programında ülkemizi temsil ediyor.
 
 
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