Cimnastik kulüplerimiz, Türkiye’ye çıkartma yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu kulüpleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından farklı illerde düzenlenen yarışmalara katılmak için Türkiye’ye gittiler.
KKTC Cimnastik Federasyonunun 3 kulübü, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda yarışacaklar.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Antalya’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Erkekler Müsabakasında mücadele edecek. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Kulüpler arası Ritmik Cimnastik Şampiyonasına katılacak. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ise İzmir’de düzenlenen Türk Dünyası ve Toplulukları Kutlama programında ülkemizi temsil ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.