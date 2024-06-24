Bedi’s Plajı’nda smaçlar Osman Çetintaş için atılacak

3. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybolu Turnuvası hafta sonu gerçekleşiyor

Gelenekselleşen Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl sekizinci kez,Osman Çetintaş ismi ve anısına üçüncü kez bu haftasonu Bedi’s Plajı’nda düzenlenecek.

Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD. Sponsorluğunda 29-30 Haziran’da düzenlenecek olan turnuva amatör erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride oynanacak. Voleybol Federasyonu hakemlerinin de destek vereceği organizasyonda Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak ve Pazar günü 18:30’da oynanacak olan final müsabakalarına kadar devam edecek.

Turnuva organizatörü Süleyman Rebge” Osman Çetintaş arkadaşımızın adına olacak olan bu anlamlı turnuvada Osman’ın öğrencileri ve arkadaşları katılacak ve voleybol oynayarak onu unutmadığımızı göstereceğiz. Bu turnuvayı gerçekleştirmemize olanak sağlayan BEM’(LTD) ve Bedi’s Beach ailesine çok teşekkür ederim. Kayıtlar çok süratli bir şekilde devam ediyor katılmak isteyenler en geç Cuma gününe kadar organizasyonumuza başvurabilirler” dedi.

İletişim: Turnuva organizatörü Süleyman Rebge

Tel: +905338750027



