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Temmuz Medal Golf Turnuvası ŞampiyonuGarabli

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CMC’deCreditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi Temmuz Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli oldu

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Temmuz Medal Golf Turnuvası ŞampiyonuGarabli
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 23 Haziran Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen aylık kulüp yarışması Temmuz Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Net 69 ile Gülay Garabli oldu. RainerLehmann Net 70 ile ikinciliği elde ederken, 71 Net ile Jean Pierre Mainardi turnuvanın üçüncüsü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor. 
Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı BobHodge tarafından takdim edildi. 
CMC’de 30 Haziran Pazar gün SummerStableford Golf Turnuvası gerçekleşecek. 
 
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