1.Şampiyon Melekler Kupası 19 Şubat Pazartesi Günü oynanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu Programı çerçevesinde düzenlenecek olan 1. Şampiyon Melekler Kupası 19 Şubat Pazartesi akşamı Mağusa Arena Spor Salonun da oynanacak.
6 Şubat deprem felaketinde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz anısına düzenlenen ve bu yıl 1. oynanacak olan Şampiyon Melekler Kupası
U16 Kız ve U17 Erkek Kategorilerinde gerçekleşecek. Kızlarda GMBÇS-DAÜ ,Erkeklerde DAÜ-GMBÇS Takımları bu anlamlı kupa için karşı karşıya gelecek.
Program
19 Şubat 2023
Salon Mağusa Arena
Saat 17.00 U16 Kız Finali
GMBÇS-DAÜ
Saat 18.30 U17 Erkek Finali
DAÜ-GMBÇS
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