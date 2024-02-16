1.Şampiyon Melekler Kupası 19 Şubat Pazartesi Günü oynanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu Programı çerçevesinde düzenlenecek olan 1. Şampiyon Melekler Kupası 19 Şubat Pazartesi akşamı Mağusa Arena Spor Salonun da oynanacak.

6 Şubat deprem felaketinde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz anısına düzenlenen ve bu yıl 1. oynanacak olan Şampiyon Melekler Kupası

U16 Kız ve U17 Erkek Kategorilerinde gerçekleşecek. Kızlarda GMBÇS-DAÜ ,Erkeklerde DAÜ-GMBÇS Takımları bu anlamlı kupa için karşı karşıya gelecek.

Program

19 Şubat 2023

Salon Mağusa Arena

Saat 17.00 U16 Kız Finali

GMBÇS-DAÜ

Saat 18.30 U17 Erkek Finali

DAÜ-GMBÇS

