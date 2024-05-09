Ocak’ta başkan Ezel Kaynak

Girne temsilcisi Türk Ocağı’nda olağan genel kurul gerçekleştirildi. Önümüzdeki sezon birinci ligde mücadele edecek olan Türk Ocağı’nın olağan genel kurulu Çarşamba akşamı kulüp binasında gerçekleştirildi.Hasan Saltuk’un divan başkanlığını Rıza Erseven ve Coşkun Neşesibol’un ise divan sekreterliğini yaptığı genel kurulda tek başkan adayı olan Ezel Kaynak, üyelerin onayı ile Adnan Öztürk’ten başkanlığı devraldı.