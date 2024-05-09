Doğukan Makedonya hedefi için yüzecek

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç 10-12 Mayıs tarihlerinde Marmaris'de düzenlenecek olan Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası ve Milli takım seçmesine katılacak. 10km.' de 12 Mayıs Pazar günü yarışacak sporcumuz Doğukan Ulaç 1. olması halinde Türkiye Milli Takımı ile Avrupa Kupası 3. Ayak Ohrid/ Makedonya' da 25km. yüzme yarışında yarışacak.
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