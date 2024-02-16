banner913
banner932
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
3 0
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
66 0
 
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
17 0
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
48 0
746 binada 1385 deprem testi
746 binada 1385 deprem testi
24 0
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
98 0
Bostancı yağmura teslim
Bostancı yağmura teslim
29 0
banner1012

Kemal Mehmet Ali Aksay anılıyor

banner974
Kemal Mehmet Ali Aksay anılıyor
banner971
ÖYAK kurucularından ve eski yönetim kurulu başkanı Merhum Kemal Mehmet Ali Aksay anısında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Büyükler Ferdi Klasman Şampiyonası düzenleyecek.
Federasyonun spor salonunda gerçekleşecek olan karşılaşmalar saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek. Gün sonunda karşılaşmalarda başarılı olan sporculara ödülleri takdim edilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.