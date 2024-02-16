Kemal Mehmet Ali Aksay anılıyor

ÖYAK kurucularından ve eski yönetim kurulu başkanı Merhum Kemal Mehmet Ali Aksay anısında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Büyükler Ferdi Klasman Şampiyonası düzenleyecek.

Federasyonun spor salonunda gerçekleşecek olan karşılaşmalar saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek. Gün sonunda karşılaşmalarda başarılı olan sporculara ödülleri takdim edilecek.

