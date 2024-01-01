Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar İngiltere'de yaşamını sürdüren ve emeklilik hayatını Yıldırım köyünde geçiren Fikri Marasalı dün hayata gözlerini yumdu.

Marasalı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Fikri Marasalı'nın cenazesi yarın Yıldırım Köy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'na defnedilecek.