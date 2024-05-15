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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor

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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin yirmincisi 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun komedi oyunu “Kadınlar, Filler ve Saireler” dört kişilik  kadın oyuncu kadrosu ile seyirciyle buluşacak. Kadınların yaşadığı hayat maceralarını komik bir şekilde ele alan oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satılacak.

Festival açılış sonrası şu oyunlarla devam edecek;
Antilogos Tiyatrosu'nun " Annesi," Kumbaracı 50'nin "Öteki Venedik Taciri", Van Devlet Tiyatrosu’nun çocuk oyunu "Büyülü Prens" İstanbul Şehir Tiyatroları’nın "Cadı Kazanı", "Uçurtmanın Kuyruğu" ve çocuk oyunu "Çöpsüz Dünya", Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun "Tartüf 24" ve "Uçan Bisiklet" çocuk oyunu. 
Festival kapanışı Ankara Devlet Tiyatrosu’nun "Gonzago’nun Öldürülmesi" ile yapılacak.
 
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