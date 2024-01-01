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Cumhurbaşkanı Tatar ile Erdoğan birbirlerinin yeni yılını kutladı

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Cumhurbaşkanı Tatar ile Erdoğan birbirlerinin yeni yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirerek birbirlerinin yeni yılını kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar nezdinde Kıbrıs Türk halkına huzur ve esenlikler diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, Türk milletinin yeni yılını kutladı ve yeni yılın Türk dünyasına, huzur, mutluluk ve refah getirmesi temenni etti.
Terörle mücadele sırasında yılın son günlerinde şehit düşen Türk askerlerine bir kez daha rahmet dileyen Tatar, 2024’te benzer acıların yaşanmamasını diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında başlayan Türkiye yüzyılında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok daha güçlü ve başarılı bir dönem yaşayacağına inandığını da vurguladı.
 
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