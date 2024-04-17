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Yamak ailesi çınarına ağlıyor

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Yamak ailesi çınarına ağlıyor
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Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt sakini olan ve çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olarak bilinen Nurettin Yamak, bugün vefat etti.
Yamak’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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