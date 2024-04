KKTC "Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul"da beş sanayici firma ile temsil ediliyor

Fuara bu yıl Cyprocable Ltd., İKAS Mobilya, Onalt Sanayi, SBC Boru Ltd. ve Glasstech Trading Ltd.’in katıldığı belirtilen açıklamada, firmaların; elektrik kablosu, ev mobilyası, mutfak ve kapı, boya ve yapı kimyasalları, cam ve alüminyum sistemleri ile çeşitli ebatlardaki temiz ve atık su boru sistemlerini sergilediği ifade edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl 46’ncısı düzenlenen "Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul"da beş sanayici firma ile ikinci kez temsil ediliyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alan fuar bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. KKTC'li firmalar fuarada TC Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği ve KTSO ile Sanayi Dairesi’nin organizasyonuyla yer alıyor.

Fuara bu yıl Cyprocable Ltd., İKAS Mobilya, Onalt Sanayi, SBC Boru Ltd. ve Glasstech Trading Ltd.’in katıldığı belirtilen açıklamada, firmaların; elektrik kablosu, ev mobilyası, mutfak ve kapı, boya ve yapı kimyasalları, cam ve alüminyum sistemleri ile çeşitli ebatlardaki temiz ve atık su boru sistemlerini sergilediği ifade edildi.



Amcaoğlu ve Kamacıoğlu fuarı ziyaret edecek



Fuarın, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-18.00, cumartesi günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağı kaydedilen açıklamada, yarın fuarı Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun ziyaret edeceği ifade edildi.

Fuarın, güçlü küresel ağıyla inşaat sektörüne yeni iş fırsatları, ortaklık imkanları ve satın alma olanakları sunmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Türk yapı sektörünün en uzun süredir devam eden fuarı olan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında binlerce yabancı yatırımcıyı ve yerli iş ortaklarını bir araya getireceği kaydedildi.



Fuarda, İtalya, Almanya, Rusya, Litvanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Polonya, Avusturya ve Çin’den katılımcıların ağırlanacağı ifade edilen açıklamada, fuarın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Polonya pavyonlarını da içerdiği bildirildi.



-55 bin ziyaretçi bekleniyor



Açıklamada, her yıl düzenlenen “VIP Alım Heyeti Programı” ile bu yıl 70’ten fazla ülkeden 400’den fazla yabancı alıcıyı ağırlayacak fuarı 55 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.