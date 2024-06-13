Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesi köylerinden Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pınarbaşı köyünün sevilen ailelerinden olan Eligön ailesinin çınarı Mustafa Eligön dün hayata gözlerini yumdu.
Eligön’ün cenazesi bugün Pınarbaşı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.