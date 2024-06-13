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TÜRK- BİR Çocukların yüzünü güldürdü

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Türk Birliği Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları unutmadı.

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TÜRK- BİR Çocukların yüzünü güldürdü
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Türk – Bir Derneği bayram öncesinde 50 çocuğa kıyafet ve ayakkabı hediye etti, ayrıca ailelere de katkıda bulundu.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, yaptığı açıklamada mübarek Kurban Bayramı öncesinde çocukların yüzünde bir anlık olsa da tebessüm oluşturmayı istediklerini söyledi.

Arıklı açıklamasına şöyle devam etti;
“Bizler, kendimiz ve sevdiklerimiz için mutlu ve ferah bir hayat sağlamaya çalışıyorken, ne yazık ki yanı başımızda, ya da uzaklarda bizim gibi olan başka insanlar hayatta kalma mücadelesi vermektedirler! En uzaktakilere ulaşamasak da yanı başımızda bulunan kardeşlerimize elimizi uzatmalıyız. Bu bağlamda bize destek olan Gümander Kuzey Kıbrıs Başkanı Necmettin İşkey’e de teşekkürlerimi iletirim. Tüm dünya çocuklarının yüzünün gülmesi en büyük dileğimdir.

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