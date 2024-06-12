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Özkızan ailesi çınarına ağlıyor

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Özkızan ailesi çınarına ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karaoğlanoğlu sakinlerinden sevilen çınar Jalan Özkızan dün vefat etti.
Özkızan’ın vefatı başta ailesi olmak üzereze sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Karaoğlanoğlu camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedildi.
 
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