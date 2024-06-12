Üç köyde 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Altınova, Çınarlı ve Ağıllar köyüne, perşembe günü beş saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, trafo değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:30 ile yaklaşık 14:30 saatleri arasında olacak.

