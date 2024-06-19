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Özdağ ailesi çınarını kaybetti

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Özdağ ailesi çınarını kaybetti
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nin sevilen ailelerinden Özdağ ailesinin çınarı Sevim Özdağ dün vefat etti.
Sevim Özdağ'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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