banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
31 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
40 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
42 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
203 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
66 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
39 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
34 0
banner1032

Lefkoşa ve Güzelyurt'ta alkollü sürücüler kazalara neden oldu

banner1020

banner974
Lefkoşa ve Güzelyurt'ta alkollü sürücüler kazalara neden oldu
banner971
Lefkoşa’da dün 16.45 sıralarında, Andrulla Teodoru (K-51), 98 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KRS 596 plakalı salon araçla Ledra Palas trafik ışıklarına geldiğinde trafik ışıklarına riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru seyreden Coşkun Gürel (E-34) yönetimindeki VM 119 plakalı salon araca çarptı.
Polis açıklamasında kaza sonucu yaralanan olmadığı ve KRS 596 plakalı araç sürücüsü Androulla Teodoru’nun tutuklandığı belirtildi.


Güzelyurt’ta trafik kazası…


Güzelyurt'ta İsmet Talaş (E-34), 158 mlgr alkol tesiri altında, Şht. Ahmet Beyaz Sokak'ta SN 461 plakalı araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Polis açıklamasına göre, yolun sağından çıkarak bir evin bahçe kapısına çarpıp yoluna devam eden araç, garajın demir ayaklarına ve evin balkon korkuluklarına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.