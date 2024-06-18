Özbayrak ailesi çınarına ağlıyor

Gazimağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa'nın sevilen sayılan çınarlarından Nediye Özbayrak bugün hayatını kaybetti.

Özbayrak’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.