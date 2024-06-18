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Esentepe’de Kahraman dönemi

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Esentepe’de Kahraman dönemi
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Aksa Süper Ligin yeni takımlarından Esentepe Spor Kulübü yeni sezon öncesi takımı çalıştıracak teknik direktörünü belirledi.
Beş yıl aradan sonra yeniden Süper Lige dönen Esentepe Spor Kulübü’nde bir süreden beridir devam eden teknik direktör arayışları tecrübeli teknik direktör Kılıçali Kahraman ile yapılan görüşmeler sonucunda mutlu sonla bitti.
Geçmiş sezonlarda da takımın başında olan Kılıçali Kahraman’la anlaşan Esentepe Kulübü bu anlaşmayı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“Kılıçali Kahraman Hoca yarım kalan hikayeyi tamamlamak için tekrar takımımızda... Hoşgeldin Kılıçali Kahraman”
 
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