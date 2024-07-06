Mehmeçik bir çınarını daha kaybetti

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Mehmetçik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mehmetçik köyü sakinlerinden Ayşe Göksu bugün hayata gözlerini yumdu.
Göksu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Mehmetçik Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.
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