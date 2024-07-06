BTM 2. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı

1.GRUP (12.Hafta)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
A.Gaziveren-Doğancı: 2 – 0
Zümrütköy-Gayretköy: 4 – 0
Yedidalga-Serhatköy
2.GRUP (9.Hafta)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
Göksu SD-E.Sadrazam Kayalar: 0 – 6
Akdeniz-Tatlısu: 1 – 3
T.E.Tepebaşı-Çamlıbel: 1 – 3
3.GRUP (9.Hafta)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
Taşkent-Yenikent Perçinci: 5 – 1
Dağyolu-Bahçeli: 1- 3
Ağırdağ Boğaz-Alayköy: 6 – 0
4.GRUP (9.Hafta)
7 Temmuz 2024, Pazar
18.00 Kırıkkale Stadı Kırıkkale-Aslanköy
18.00 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Dilekkaya
18.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Doğukent
5.GRUP (9.Hafta)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
E.U.Güvercinlik-Alaniçi: 6 – 1
Korkuteli-Akdoğan: 1 – 4
7 Temmuz 2024, Pazar
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Pergama (Ahmet Genç)
6.GRUP (9.Hafta)
7 Temmuz 2024, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Boğaziçi-Serdarlı (Arif Malek)
7.GRUP (9.Hafta)
6 Temmuz 2024, Cumartesi
Büyükkonuk-Ergazi: 1 – 8
S.R.Yarköy-Bafra: 10 – 0
H.F.Kumyalı-Ç.G.Yedikonuk: 0 - 4
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