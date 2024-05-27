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Maraş, Emine ablasına ağlıyor

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Maraş, Emine ablasına ağlıyor
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Mağusa Maraş bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aşağı Maraş sakinlerinden elektrikçi (İbo) İbrahim Ateş’in eşi, Emine Ateş hayatını kaybetti.
Emine Ateş’in cenazesi bugün Ulu Cami’nde kılınacak ikindi namazından sonra, Mağusa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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