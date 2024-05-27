KIBRIS TÜRK ŞİİRİNİN USTA İSMİ TEOMAN ERSÖZ HOCA

Teoman Ersöz hocayla bu yıla kadar hiç yollarımız kesişmemişti. 21 Mart günü tam da “Dünya Şiir Günü” buluşma fırsatımız oldu. Eşi çok değerli resim öğretmeni Solmaz Ersöz, hocanımla da o gün tanışıp bir şekerli kahvelerini içtim. Hoca bana geçmiş yıllarda çıkan “Akdeniz’den Esintiler” adlı 220 sayfalık takdim etti. Biraz utandım desem yalan olmaz. Bu kadar yazınımızı takip eden birisi olarak bazen insanın bazı eserler gözünden kaçıyormuş. Hoca belki şiir kitabını yıllar sonra yayımlamış olabilir ama bu büyük eğitimcinin felsefe hocası olduğunu unutmamak lazım. Sağlam bir donanım,bilgi birikimi hemen yazılarına yansıyor. Bizim şiirimizde veya düz yazılarımızda pek fazla felsefeyi bulmazsınız. Rahmetli Ali Nesim hoca ve Teoman hocada bulursunuz. O günden sonra hocanın şiirlerini ve yazılarını hep takip ediyorum, mutlaka okuyunuz. Bu arada hocanın dev gibi bir eseri pek yakında sizlerle buluşacak. Kaleminize sağlık sayın hoca , nice sağlıklı yıllara.1 TEMMUZ 1958'DE LİMASOL'DA KÖSEOĞLU MAHALLESİNDEKİ BERBER DÜKKANINA BİSİKLETLE GİDERKEN ŞEHİT DÜŞEN BABAM AHMET İBRAHİM SARANDAGİ ANISINA ;BABAMO gün farklı bir gündüGüneş bile sanki isteksizdiDoğmak için....Havanın sisi bile dağılmamaktaDireniyorduAma nafile engellerİşe yaramıyordu...Güneş mutat görevini yapmışVe ortalık yine ağarıyordu...Güneşin doğuşu ile eşgüdüm içindeÇığlık çığlığa ötüşen serçelerYeni günün Temmuzun biri olduğunuVurguluyordu...Sadece bir konuda emin olabilirdiDoğa insanlarıBugünü sıradan bir gün gibiAlgılayamıyacaktı insanlarNitekim o gün de öyle oldu...Babam daha erken uyanmıştıHer günkünden farklıSadece o günYataktan kalkmak içinAceleci de değildi.Bir süre dikili tutmuştu gözlerini tavandaAma sonra evine yiyecek götürmesiGerektiğini hatırlayarakKalkıp giyinmiş ve bisikletineSüratle atlamıştı..Artık sakin değildi babamAksine hayli telaşlanmıştıÇağrıldığı hissine kapılmış gibiBisikletiyle hızlanmıştı.Babam,Eşi ve evlatları için son fedakarlığınıYapmakta olduğunu nerden bilsin ki...Ve nerden bilsin ki kendisi için kurulanHain pusuya ramak kaldığınıVe kader tecelli etti birdenVe olacak olan oldu neticede...Arkasından isabet eden kurşunlaraHedef olmuştu rahmetli babamYeşil gözlerini bir kaç kez dahaAçmış kapamışAramışsa da hiçbir sevdiğini görememişEtrafında ne yazık.Ve kadere boyun eğerekTek başına gelmişTek başına gitmişLanetli dünyadan...O yaşadığı sürece ayırım gözetmeksizin insanları sevmiş, teslim ederken ruhunu yüce tanrıya... Ve çok eminim sorulsaydı kendine barışı,insanlığı seçecekti sonuna kadar.Sana hiç doyamadan,seni bizden aldılar canım babam. Mekanın cennet olsun.Bir gün elbet buluşacağız...TEVAZUKibirlilere ekabir derler,aslında ekabir kişilerdeğersiz değiller...Değersizlik diyeolamaz bir şey doğada.En değersiz görünençöp ve atıkların bilebir değeri var...Değersizlik varsa dasadece lafta...Ama ekabirlik bir başka...Verilen değerinsindirilmemesindendirekabir olmak...Yani kibirli olmak.Kendini farklı görmekbaşkalarından diye tanımlanabilirekabirler...Bunlar kendi kusurlarınıne görürler ne de kabul ederler...Çekinmeseler başkalarindanküçük dağların yaratıcısıolduklarını dillendirecekler...Aynaya baksalar bile ekabirlerboylarını postlarını unutarakkendilerinidevleşmış görecekler...Yolda belde dikleşirler de,asla kamburlarını görmezler...Ekabirler asla gerçekçi değiller.Hayallere sığınarak komplekslerinigiderdiklerinizanederler...Ekabirler aynı zamanda narsistirler..Kendilerinin dışında kimseyi sevmezler.Başkalarına değer veremezler.Çünkü küçüleceklerini zanederler...Bir davranış bozukluğudur ekabirlik,Acınmaya değil yardıma muhtaçtırnarsist ve ekabirler.Sadece tevazudur insanı yücelten.7/3/2024.KÖLELİK VE İŞÇİLIİKEsir değillerdi o insanlar...Çünkü esir denilen kişilerdüşman saflarında savaşırkenyakalanıp alıkonan,insanlardı onlar.Özgür değiller...Fakat şansları var,kurtulmak için esaretten.Şöyle ki savaş nihayetindeesir değiş tokuşuyla,serbest kalan esirlerin,özgür olma olasılıkları var.Ama kölelik denilen olaybambaşka...Orta çağın feodal dönemindetarım alanlarında,çok kötü koşullardaçalıştırılana denirdi köle..Kölelerin eş anlamı "maraba" dır"Ağalık" düzeninde.Köleler işçi değildirlerÇünkü günümüzde özellikledemokratik ülkelerde işçi çalıştırılamazgelişi güzel.Hele efendilerinin emrinde.Yasal hak ve güvenceleriolur işçilerin.Sendikaları ile haklarını korurlar.Tatminkar ücretleri olur böylece...Özgürdür işçiler.Eşit haklara sahiptirler...tüm insanlardan farksız.Vatandaştır onlar da diğerler gibi.Seçme,seçilme haklarına herkes kadarsahiptirler.Kölelere gelince,Onların çalıştıkları topraklardasahipleri vardır...İnsan yerine konmazlar...Sahiplerinin hayvanları veyatarım araçlarının değerine eşdegerdirdurumları kölelerin.Gerektiğinde tarlalarla birliktealınıp satılırdı köleler.Asla işçi denemez kölelere.Bu insafsız düzen iktisat tarihindeson buldu sanayi devrimiyle.Ve böylece demokrasi şemsiyesininaltında yer buldu zavallı köleler...8/3/2024.ÇAĞDAŞLAŞMAKKimiler batılılık,kimiler çağdaşlaşmak derleradına.Esasında kronolojik olarak"Aydınlanma Çağı"dır adı,Onsekizinci yüzyılda.Çünkü aydınlanan ,tek bir varlık vardı dünyadaO da insanın bizzat kendisi.İnsandı aydınlanan.İlimde,felsefede,sanatta...Çok önemli bir olaydıaydınlanma.Sanki insanın bayatlamış beynikaldırılmıştı rafa..bu yüzyılda,çok büyük bilgin ve filozofların,dokunuşlariyla...Yep yeni bir beyinekavuşmuş oluyordu insan.Kurtulmuştu insan,orta çağın dogmalarından.Çünkü insan beyninitutsak yapmıştı dogmalar,maraziobsesiyonlar...Ve bu yüz yılın aydınlığinda,insanbeyninini tutsak yapandogmatik tutkular ,terkedildikten sonraözgür düşünce doğdu ardından.Ve özgür oluyordu artık insan.Haliyle tarihte ihtilaller oldubu yüzyılda..Totaliter rejimler darbe aldıFransız ihtilali ile.Siyasi özgürlükler öne çıktı ardından.Demokrasi artık önem kazandıbu dönemle birlikte.Zaten ilkçsğdan itibaren,demokrasi yakışıyordu insana...Bir sanayi devrimi yaşandı batıdaKapitalizm,sosyalizimtartışılmaya açıldı bu asırda.Ve bu sistemler, düşünceve eylem düzeyindehala tartışılmakta...Aydınlanma akımı kalmadı bunlarla...Yansıdı edebiyata ve sanatlara da..Özgürleşme değişmeyen ilke olduonlara da.Özgürce kullanılmaya başlandıkalemler de,fırçalar da...Kanımca çağdaşlaşma gerçekleşebilirİlle de tarihin aydınlanma çağınıçok iyi öğrenmekle.Öğrenmek de yeterli olmaz bence...Batıda olduğu gibibeyin naklini başarmak lazımçağdaşlaşmak adına.Mümkün değil çağdaşlaşmakdoğulu kafalarla....5/4/2024.LİMON AĞACIBir limon ağaci vardımeyve veren,rahmetlinin avlusunda...Çocuğu gibi bakardı ona..Gerçi çoluk çocuğu vardı onunçok çok da sevmekteydi,onları da.Ama bir başkaydı sevgisilimon ağacının...Başka sevgilerdenfarklı gelirdi ona...Hele çocuk ve torunlarıgeciktiklerinde,dedelerine uğramaya.Sevgisi daha da artardılimon ağacına.Veya öyle gelmekteydi bana.Ölmezden kısa bir süre öncegozüme ilişmişti rahmetli,durmakta idi ağacınyakın bir yerinde...Seyre dalmıştı limon ağacınınemlenmiş gözleriyle...Okşamıştı bir kaç kezgövdesiniağacınınınsanki fısıldamaktaydısevgisini sevgili ağacına.Dertleşmekteydi onunla.Ve son olarak uzatarakelini ağacının dalınabir limon koparmıştıdalından,itinayla...Çok yaşlanmış veoldukça da hastagörünmüştü banaona en son rastladığımda.Titremekteydi elleri,yaşlılıktan.Fazlaca duramazdı ayaktasanki sallanmaktaydı rüzgardan.Ve sonra ,yavaş adımlarladönmüştü evine.Çevresini hiç kollamadan.Rahmetlik çok severdilimon ağacını.Kıskanırdı adeta ağacınıbaşkalarından.Dokundurmazdı aslabaşkalarını limon ağacına.26/2/2024.LEYMOSUNDA KAZIMİBir Leymosunlu olarak çocukluğumda Kazımi adıyla anılan meczup bir insanı anımsarım..Meczuptu meczup olmasına fakat zararsızdı.Kimseyle kavga ettiğini ne görmüşlüğüm var ne de duymuşluğum.Halen yaşamadığını tahmin edebilirim.Milliyeti,dini ve kimliği ile ilgili,hatta bir ailesi olup olmadığını şahsen bilmiyorum.Bilenler ,araştıranlar olduysa veya olacaksa bilgilendirirseler memnun olurum.ÇünküLeymosunun bir zamanların Kazimisi popüler bir kimlikti.Hatta sevilen bir insandı.Heleçâğdaşlarımın onu tanımaması mümkün değildir.Leymosun sokaklarını aşındırırken,çoluk.çocuk,büyük, her kes onu karşılardı.Kazımı dedikleri insan sokak sokak gezerdi Limasolun gerek Türk,gerekse Rum sokaklarını ve elinde yığınla taşıdığı lazmari bitki saplarını gördüğü herkese hediye ederdi.Hoş bir gariban kişilikti... Gerek Türk,gerekse Rumlar için.Sanırım su gibi basit ikramları reddetmezdi herhalde. Anlıyacağınız dilenci sayılmazdı Kazımi.İlgimi çeken bir söylemi vardı dolaşırken sokakları çabuk adımlarıyla.Neydi bilirmisiniz söyledikleri ; Hatırladığım kadarınca ikide bir "Dünya CENNET OLDU" tekerlemesi..Veya cennet yerine AHİRET de diyebilirdi.Şimdi düşünürüm de hak veriririm Rahmetli Kazımiye.Çünkü o zamanlar yaş ortalaması 55...Bilemediniz 60-65 di.Tabii istisnalar hariç.Ve o yaşlarda dindar insanlar kendilerini ibadetle cennete hazırlarlardı.Gelelim günümüze bu yaş ortalaması şimdi nerdeyse geçim şartları, sağlık yaşlı bakım,derken 70 leri epey geçti.Acaba derim ki Rahmetli dünya cennet oldu tekerlemesiyle bugünleri mi kastediyordu.Onu böyle söyleten güçler mi vardı.Sürçü lisan ettiysem kusura kalmayın. Özellikle hemşehrilerimLeymosunluluların kulakları çınlasın istedim ve bu anımı paylaştım.Tarihte detaylar bazan değer taşıyabilir diye düşünmüşüm.22/5/2024TEK DEĞERLİ MİRASAcımak eksikse vicdanlarda ,Bakıp da görmüyorsaacılı insanların bakışlarıylabeden dilleriyle yansıttiklarını?acılı iniltilerini duymuyorsa kulakları....Ve sadece bencil duygularını...dile getirerek yürümekte iseadım adım,,düşünmeden geride bırantıklarını.Bazan avının kaçmasınafırsat vermemek isteyen bir avcı misalisıklaştırıyorsa adımlarını....Hatta sırf çıkarı zedelenmemesi içinKoşar adım atmaktan imtina etmezsekolay kolay.O zaman eyvahlar olsun....der ve bizzat gerekli utancıben hissederim kendi vicdanımda.Hatta kendim suç işlemişim gibi af dilemek geçer içimden yaratanımdan.Acıma duygusundan yoksunlukBence bu bir ahlak suçu.Vicdansızlık dersenizHiç affedilmez.Hele bile bile insani değerleriniyok saymak...Pişman olmadıkça,af dilemedikçeNe yaparsanız yapın ,Nafile,nafile...Amaç ne isterse olsun.Büyüklerimden böyle gördümBöyle öğretildimBöyle koşullandım v.smazaretlerçoğu kez bahaneler.İlle de ahlakın kitabını okuyupsosyal değerleri bellemek gerekmez.Ahlakın tek bir kitabı varO kitabın da yazarı Ali,Veli,Ayşe,Haticedeğil...Sonra herkesin için ayrı ayrıyazılmaz o kitap.O kitap dünyaya gelmiş geçmiş insanvarlığının teriyle,kanıyla yazılmıştır.O KİTAP milyarca mazlumunuçektikleri acıları simgeleyen kitaptır.Acıların kitabıdır o kitap.Adına ahlak deyinizHukuk deyinizÖrf ve adet deyinizİnanç deyininizİman deyinizDoğrunun,iyinin,güzelin rehberidirO KİTAP...Tanrıysa tanrıdır o kitabın adı.Ama siz bu dünyaya insan olarak gelmiş ve insan gibi yaşayıpMübarek ruhunuzu tertemiz olarakyaratana teslim etmeye azimliysenizbu kitabı ne yapıp ne edipbulur buluşturur...Ve harf harf öğrenir veOnu hem kalbinizde hem de beyninizdemuhafaza edersiniz.Her bir kulun nesline miras olarak bırakabileceği en değerli miras da ille deBu kitaptır.18/5/2024.ÖZGEÇMİŞTEMON ERSÖZ HOCA KİMDİR?1939 yılında Limasol’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Limasol’da tamamladıktan sonra, lise öğrenimini Mağusa Namık Kemal Lisesinde yaptı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Fesefe Bölümünde başarı ile tamamladıktan sonra Kıbrıs’ta Felsefe Öğretmenliğine atandı. Kariyeri süresince Felsefe öğretmenliğini sırasıyla Mağusa Namık Kemal Lisesi ,Lefkoşa Türk Kız Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Lefke Gazi Lisesinde yaptıktan sonra Eğitim Bakanlığı tarafından Genel Orta Eğitim Kurumlarına hizmet vermek amacıyla Felsefe Müfettişi olarak atandı. Kariyerinin devamında Gençlik, Spor ve Çalışma Bakanlığında Bakanlık Müdürü ve eş zamanda İhtiyat Sandığı Komisyon Başkanı sıfatlarıyla devlet hizmetlerini sürdürdükten sonra 1990 yılında Bakanlık Müdürlüğü mevkiinden emekli olmuştur. Emekliliği süresince okumak ve yazmakla yaşamını sürdürmektedir. Şiir yazma merakı küçük yaşlarda başlamış ve halen de devam etmektedir.İlk şiir kitabı olan AKDENİZ’DEN ESİNTİLER’i Ocak 2021 de yayınlamıştır.Evli olup,3 çocuk ve 4 torun sahibidir.