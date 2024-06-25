Mağusa Öner abisine ağlıyor

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’ın Dağaşan köyünden olup Gazimağusa'da ikamet eden Öner Hassan bugün vefat etti.

Dost canlısı, yardımsever kişiliğiyle bilinen Öner Hassan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Hassan’ın cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

