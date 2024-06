Özer: “El ele vererek KKTC’yi çok daha güzel noktalara taşımak için çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak amcıyla bugün KKTC'ye gelen

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve heyetini kabul etti.

Kabulde UBP Milletvekili Sunat Atun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşamda, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, milli eğitimin geleceğin şekillenmesi noktasında çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençlere her türlüyü imkanı sağlamak gerektiğini ancak bunun bazı zorlukları olduğunu kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki katkılarının değerli olduğunu söyledi.

“Her ne kadar siyasi sorun devam etse de burası bağımsız bir Türk Cumhuriyetidir” diyen Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50 yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

İngiliz Sömürge döneminde birtakım sıkıntılar yaşansa da Türkiye’nin adadan elini çekmediğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk haklının kendi kültürünü, eğitimini, milli değerlerini sürdürmeyi başardığını belirtti.

Tatar, milli eğitimin milli değerlere ve kültüre, örf, adet ve geleneklere uygun bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalar yapılması, çocuk ve gençlere ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlerin önemine vurgu yapan Tatar, çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Tatar, ülkenin eğitim adası olduğunu söyleyerek, yükseköğrenim alanında YÖDAK ile YÖK’ün işbirliğiyle çalışmalar yapıldığını kaydetti.

-Özer

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ise her geçen gün KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin güçlenmesinden memnuniyet duydukların dile getirerek, Tatar’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası platformlarda güçlü şekilde seslendirilmeye devam ettiğini belirtti.

Özer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki girişimleri ve Türk Devletler Topluluğundaki yeni açılımların KKTC’nin haklı davasının daha da güçlenmesi için büyük ivme sağlayacağını kaydetti.

Her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyleyen Özer, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde KKTC’deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladıklarını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yaptığı tüm açılımları KKTC ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, “El ele vererek KKTC’yi çok daha güzel noktalara taşımak için tüm çabalarımızı sarf etmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.