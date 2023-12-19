Lefke bir çınarını daha kaybetti

Lefke bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Aplıç doğumlu olup Yedidalga-Lefke’de yaşamını sürdüren Nesrin Teker vefat etti.

88 yaşında hayatını kaybeden Teker’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Nesrin Teker’in cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

