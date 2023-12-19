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Lefke bir çınarını daha kaybetti

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Lefke bir çınarını daha kaybetti
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Lefke bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Aplıç doğumlu olup Yedidalga-Lefke’de yaşamını sürdüren Nesrin Teker vefat etti.
88 yaşında hayatını kaybeden Teker’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Nesrin Teker’in cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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