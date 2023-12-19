Lefke bir çınarını daha kaybetti

Lefke bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Aplıç doğumlu olup Yedidalga-Lefke’de yaşamını sürdüren Nesrin Teker vefat etti.
88 yaşında hayatını kaybeden Teker’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Nesrin Teker’in cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.