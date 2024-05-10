Meteoroloji Dairesi: “Rüzgar şiddetini artırıyor…. Fırtınamsı rüzgar bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırarak fırtınamsı şeklinde eseceği uyarısında bulundu.



Daire'den yapılan açıklamada, kuzey ve doğu yönlerden esen olan rüzgarın, 12.00-22.00 saatleri arasında 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

(GÖZ/ÖZ)

