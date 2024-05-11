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Ne Yenicami'ye ne de Mesarya'ya yaraadı

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Ne Yenicami'ye ne de Mesarya'ya yaraadı
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Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, H. Erdem Canaloğlu
C. B. Gençlik Gücü: Remzi, Turgut Kaan, Necati, Abu Dumbiya, Ümitcan, Ndikumana, İ. Köse, Ali, Muhammed, Arif, Kaan
K.Kaymaklı: M. Özeralp, M.Kaygısız, H.Çakır, Bahadır, Alpay, Fikret, Alp, Arda, Sylla, Arseven, Halil Turan

AKSA Süper Lig’den düşecek son takımı belirleyecek play-out mücadelesinde ilk maçlar oynandı. Gönyeli Stadı’nda Lefkoşa’nın iki köklü kulübü karşı karşıya geldi. Play-out’a 18 puanla giren China Bazaar Gençlik Gücü ile 16 puanla son sırada başlayan K.Kaymaklı zorlu maçta karşı karşıya geldi. İki takım da maç boyunca ürettikleri fırsatları gole çeviremedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Bu sonucun ardından Gençlik Gücü 19 puana yükselirken, K.Kaymaklı puanını 17 yaptı.
AKSA Süper Lig’den düşecek son takımı belirleyecek play-out mücadelesinde ilk maçlar oynandı. 19 puanla play-out’a başlayan Yenicami, 16 puan ile giriş yapan Mesarya ile karşılaştı. Kritik maçta golü bulan taraf Yenicami oldu. 36’da Mahmut İneci attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Yer: Girne Mete Adanır Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Sertan Alkın, Serkan Özdenkçi
Yenicami: İdris, Emirhan, Yakup, Abaka, Mahmut, H.Kanlı, Görkem, Koray, Hüseyin, Karan, Ali
Mesarya: Ercan, Yusuf, Civan, Ribeiro, Lukman, Mert, Eren, Tuğrul, Ömer, Okan, Oğulcan
Goller: 36’ Mahmut İneci (Yenicami), 76’ Eren Aktaş (Mesarya)
İkinci yarıda Mesarya takımı gol bulmak için Yenicami kalesine yüklendi. 76’da Eren Aktaş yaptığı kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi ve maça denge geldi. Mücadelede başka gol olmayınca 1-1’lik skor ile taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmada sakatlık yaşayan Mesarya oyuncusu Okan Göktürk hastaneye kaldırıldı.
Bu sonucun ardından Yenicami puan sayısını 20 yaparken, Mesarya’nın puanı 17’ye yükseldi.
 
 
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