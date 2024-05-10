Köylerde futbol heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig grup maçları bugün başlıyor. 7 grupta toplam 42 takımın mücadele edeceği BTM 2. Lig grup maçlarının ilk hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak.

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 1. Hafta karşılaşmalarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 1.GRUP

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Doğancı (İsmail Ercan)

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Zümrütköy Stadı Serhatköy-Akçay (Abdullah Genç)

17.00 Doğancı Emek Stadı Yedidalga-Amaara Gaziveren (İbrahim Katmer)

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 2.GRUP

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-Eurocoast Sadrazam Kayalar (Serdar Gürpınar)

17.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Akdeniz-T.E.Tepebaşı (Şahin Coşkun)

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı Çamlıbel-Göksu Spor Derneği (Yusuf Atlar)

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 3.GRUP

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Bahçeli-Alayköy (İbrahim Katmer)

17.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Yenikent Perçinci-Ağırdağ Boğaz (Mehmet V.Çelik)

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Dağyolu-Taşkent (Arif Malek)

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 4.GRUP

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Gaziköy Şenol Stadı Dilekkaya-Kırıkkale (Yusufcan Dönder)

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akıncılar-Gaziköy (Burak Mandıralı)

17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Doğukent-Aslanköy (Ahmet Genç)

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 5.GRUP

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Evleksiz Ü.Güvercinlik (Burak Yiğit)

17.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Akdoğan-Alaniçi (Burak Mandıralı)

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Korkuteli-Mutluyaka (Tufan Çerçioğlu)

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 6.GRUP

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Ötüken (Serkan Özdenkçi)

DİGİTURK KIBRIS BTM 2.LİG 7.GRUP

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Bafra (Halil Atlar)

17.00 Mehmetçik Stadı Büyükkonuk-Halil Falyalı Kumyalı (Cenk A.Özfuttu)

12 Mayıs 2024, Pazar

17.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Sun Republic Yarköy (Hakan Ünal)

