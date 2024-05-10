Kurtuluş Lisesi çifte şampiyon

Liseli Gençler Atletizm Final Yarışmaları tamamlandı. İlk günü kızlarda ve erkeklerde takım sıralamasında ilk basamakta tamamlayan Kurtuluş Lisesi, ikinci günde zirveyi bırakmadı ve çifte şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 öğretim yılı Gençler Atletizm Final Yarışmaları tamamlandı. Liseler iki gün boyunca Atatürk Stadı’nda şampiyon olabilmek için mücadele etti. İlk günü kızlarda ve erkeklerde takım sıralamasında ilk basamakta tamamlayan Kurtuluş Lisesi, ikinci günde zirveyi bırakmadı ve çifte şampiyon oldu.

Kurtuluş Lisesi’nin ardından yine ilk günü kızlarda ve erkeklerde ikinci sırada tamamlayan Yakın Doğu Koleji yarışmaları ikinci olarak noktaladı.

Kızlarda ilk günü beşinci olarak tamamlayan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, ikinci gün elde ettiği puanlarla finalleri üçüncü tamamlama başarısı gösterdi.

Erkeklerde ilk günü beşinci sırada bitiren Hala Sultan İlahiyat Koleji de ikinci gün puanları ile finallerde üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Kızlarda dördüncü Namık Kemal Lisesi, erkeklerde dördüncü Lefkoşa Türk Lisesi oldu. Yarışmaların tamamlanmasının ardından ilk dört içerisine giren okullara kupalarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu takdim etti.

İki gün süren yarışlar sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:



GENÇ KIZLAR TAKIM SIRALAMASI

1. Kurtuluş Lisesi 588 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 489 Puan

3. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 417 Puan

4. Namık Kemal Lisesi 380 Puan

5. Hala Sultan İlahiyat Koleji 377 Puan

6. Lefkoşa Türk Lisesi 307 Puan

7. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 287 Puan

8. Girne Amerikan Koleji 254 Puan



GENÇ ERKEKLER TAKIM SIRALAMASI

1. Kurtuluş Lisesi 872 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 808 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 748 Puan

4. Lefkoşa Türk Lisesi 721 Puan

5. Namık Kemal Lisesi 709 Puan

6. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 678 Puan

7. Erenköy Lisesi 637 Puan

