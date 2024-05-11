Birkan Uzun'un annesi Hatice Uzun ‘Yılın Annesi’

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Genel Başkanı, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile merhum Birkan Uzun'un annesi Hatice Uzun’u ‘Yılın Annesi’ seçti.Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Yılın Annesi’ seçilen Hatice Uzun, KTKB Genel BaşkanıHalide Tunceri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından evinde ziyaret edilerek, Birkan Uzun anısına kendisine bir plaket takdim etti.Ziyarette, Hatice Uzun'nun çok genç yaşta kaybettiği biricik oğlunun acısını, Anneler Gününde, bütün annelerin paylaştığı ifade edilerek, Birkan gibi örnek bir genç yetiştirmiş olmasından dolayı Hatice Uzun'a tebriklerle teşekkürler sunuldu.Ziyarette konuşan KTKB Genel Başkanı Halide Tunceri “Çok özel bir genç olan Birkan Uzun, bilinmelidir ki hepimizin yüreğinde ölümsüzlüğe yürümüştür. Çünkü O, kısacık yaşamına büyük başarılar sığdırmış, çalışkan, insan sevgisiyle dolu bir genç olarak geleceğin gençlerine ışık olmuştur. Çalıştığı çok önemli yerlerde, bir Türk genci olarak varlık göstermiş ve ülkesinin gençlerini temsil etmiştir. Dağcılık sporu ile dünyanın en yüksek yedi tepesinden altısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırarak, milletine vatanına olan sevgisini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığını dünyaya haykırmıştır” dedi.Birkan Uzun’un, hayat hikayesiyle bugünün ve yarının gençlerine hep idol olmaya, yol göstermeye devam edeceğini belirten Tunceri, “Mekanı Cennet, yattığı yer yüreklerimiz olsun. Değerli Hatice Uzun, acınıza, gurur duymanızı hakeden oğlunuz, teselliniz olsun. Bu Anneler Günü’nde sizi, Birkan Uzun anısına sevgi ve saygıyla kucaklarız” diyerek sözlerini tamamladı.