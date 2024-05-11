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Angolem'de kaçakçılığa karşı önlem çağrısı

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Angolem'de kaçakçılığa karşı önlem çağrısı
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Angolem, diğer adıyla Taşpınar Doğancı ve iki köyün arasında kalan Rum köyü Petre'de son zamanlarda kaçakçılığın arttığı öğrenildi
Söz konusu bölgede canlı büyük ve küçük baş hayvan ve çalıntı traktör, van ve kamyonet araçlar geçirilmesi, bölge halkını huzursuz etti.
Güzelyurt polisinin başarılı operasyonlarında canlı hayvan ve çalıntı traktör geçirenlere yasal işlem başlatıldı.
Ancak ara bölgede koçanlı malı olmayanların hangi torpille ara bölgede binlerce dönümlük arazilerde yaşam sürdüğü merak konusu oldu.
Askeri bölgeye polisin bile izin almadan girilemediğini ve bu bölgelerde çobancılık adı altında kaçakçılık yapıldığını söyleyen bölge sakinleri, sınır güvenliğinin de tartışılır duruma getirildiğini belirtti.
Bölge sakinleri bu bölgedeki izinsiz askeri ve ara bölgeyi işgal eden bu tür kaçakçılara karşı önlem alınmasını istedi.
 
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