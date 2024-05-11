Ali Dilekçi Türkiye U13 Badminton Milli Takımında

Lefkoşa Badminton Kulübü sporcusu Ali Dilekçi, 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında 20 yıl aradan sonra Tek Erkeklerde ilk 16 ya kalarak, kontenjan olmaksızın Türkiye Milli takımı geniş havuzunda yer almaya hak kazandı. Mahmut Postacıoğlu, Deniz Tenekeci ve Rüzgar Dellaloğlu Türkiye'de Ana Tabloda yer aldılar

Türkiye'nin Rize ilinde 8-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında 3 bayan-5 erkek sporcuyla mücadele eden KKTC Badminton Milli Takımı turnuvada 18 galibiyet almayı başarırken, 1 sporcumuz U13 Türkiye Milli Takımına 3 sporcumuz da ana tabloya kalma başarısı gösterdi.Tek Erkekler Kategorisinde yarışan Ali Dilekçi Türkiye U13 Milli Takımına girmeyi başarırken yine tek erkekler kategorisinde Mahmut Postacıoğlu Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Çift Erkekler Kategorisinde yarışan sporcularımız Deniz Tenekeci ve Rüzgar Dellaloğlu da Rizede Ana Tabloya kalma başarısı gösteren sporcularımız oldular.Başarıyla ilgili açıklama yapan Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz, Milli Takıma girme başarısı gösteren Ali Dilekçi ile Ana Tabloya kalma başarısı gösteren Mahmut Postacıoğlu, Deniz Tenekeci ve Rüzgar Dellaloğlunu bizlere yaşattıkları gururla birlikte tebrik edierek, Rize Spor Salonunda U13 Türkiye Şampiyonasında yarışmaya katılan diğer sporcularımız İrem Harmancı, Ceylin Mirillo, Renk Denerel, Arın Bolkaneri mücadelelerinden dolayı tebrik eder, teşekkür etti.Deniz, kafilede yönetici olarak bulunan Aysel Balcı ve Antrenör olarak görev alan Nevzad Denerel'e de teşekkür ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.Federasyon Başkanı Fırat Deniz bu başarının ülkemizde badminton sporunun giderek yaygınlaştığını ve doğru projelerle doğru kadrolarla mümkün olabileceğini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu belirtti ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek bu sporcularla gurur duyduklarını ifade etti.Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel de Badminton Federasyonu U13 Milli Takımı olarak ülkemizi çok iyi temsil ettiklerini tüm sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını, 1 sporcunun Türkiye Milli Takımına girmesinin 3 sporcunun da Ana Tabloya kalmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Denerel, Rize'de yapılan turnuvada genç sporcuların göstermiş oldukları mücadele ile Kıbrıs Türk Badminton camiasını gururlandırdığını sözlerine ekledi.