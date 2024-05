Engelsiz Yaşam Evi, 120 günde tamamlanacak

Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nde 150 fidan dikildi. Tesisin 120 iş günü içinde tamamlanacağı belirtildi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, “Benim de bir ağacım var, engelsiz yaşama kök salıyoruz” sloganıyla, Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nde fidan dikimi etkinliği yapıldı.Düzenlenen törende konuşmalar yapıldı; ardından gençlerin katılımıyla fidanlar dikildi. Dikilen fidanlara özel gereksinimli gençlerin isimleri verildi.2014 yılında temeli atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi, KKTC’de engelli bireylere 7/24 yatılı hizmet verecek ilk tesis olma özelliğini taşıyor.10 yıldır faaliyete geçemeyen tesis, 19 Nisan 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cemar Construction arasında imzalanan “Engelsiz Yaşam Evi Tamir ve Tadilat Yapım Projesi’’ çerçevesinde 120 iş günü içinde tamamlanacak.Proje tamamlandıktan sonra, Engelsiz Yaşam Evi, 116 engelliye rehabilitasyon ve 28 engelliye tam zamanlı bakım verecek.Etkinlikte konuşan Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, iki etap olarak tamamlanan binanın şu anki ihaleyle, ağustos ayı ortalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilmesinin planlandığını söyledi.Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, ‘‘Bölgemizde bulunan, engelli bireyleri engelsiz yaşamla buluşturacak yaşam evinin en kısa sürede açılması için, belediye olarak çevre temizliği olmak üzere her konuda her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Özelde belediyemiz, genelde ülke için hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, 2014 yılında temeli atılan merkezin 2020’de tamamlandığını ifade etti.Merkezde talihsiz bir hırsızlık olayı yaşandığını ve merkezin hem mekanik hem de teçhizat açısından milyonlarca liralık hasara uğradığını anımsatan Gardiyanoğlu , bu süreçte şartnamelerin ve keşif bedellerini sürekli değiştirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.Göreve geldiği günden beri tesise çevre temizliği konusunda büyük destek veren Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e de teşekkür eden Gardiyanoğlu, şöyle konuştu:“Bugün buranın gerçek sahipleri olan özel gereksinimli gençlerimizle tesisin bahçesine 150 ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi’ne de fidan bağışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yerel ve merkezi yönetimin iş birliğiyle inşallah en kısa sürede burayı gerçek sahipleriyle buluşturacağız.”İlk adım olarak Engelsiz Yaşam Evi’nin ihalesini sonuçlandırdıklarını belirten Gardiyanoğlu, ikinci adımda ise tesiste çalışacak personelin kadrosunun oluşturulması için Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin ihale bedelini finanse eden Merkez Bankası yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.Gardiyanoğlu, haziran ayında, Merkez Bankası finansmanında, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin de tadilat için ihale çıkacağını açıklayarak, “2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettik. Bu amaç doğrultusunda tüm gayretimizle çalışıyoruz. Yenierenköy bölgesinde 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi ve huzurevi projesi için de çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.Gardiyanoğlu konuşmasının sonunda merkez bahçesine özel gereksinimli gençler tarafından fidan dikildi. Etkinlikte dikilen her ağaca Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezine devam eden özel gereksinimli gençlerin adı verildi.