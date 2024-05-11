Çanakkale sonradan açıldı

Cihangir Stadı’nda oynanan Dem’s Cons.Çanakkale Binatlı mücadelesinde Binatlı’nın iki kez öne geçtiği karşılaşmayı Dem’s Cons. Çanakkale 4-2’lik skorla galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu



Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Cem Öksüzoğulları, Baran Marangoz

Dem’s Cons. Çanakkale: Yusuf Yontar, Sami Ergazi, Orhan Kalaycı, Anıljan Jorayev, Yunus Kalaycı, Barın Bozak, Özgür Şengüler, Mustafa Gök, Ekrem Zabitler, Berkant İstanbul, Mehmet Yardımcı

Binatlı: Yusuf Solak, Sertaç Özbil, Tahir Sovukoluk, Abdurrahman Bengi, Erdem Zekioğulları,Nazım Çangar, Kutluhan Güçkan, Ahmet Atikoğlu, Yağış Gençay, Malık Yakubu, Yusuf Kumaş

Goller: Sami Ergazi 38.dk, Berkant İstanbul 72.dk, 85.dk, 90.dk (DC Çanakkale) - Yağış Gençay 10.dk, Sertaç Özbil 41.dk (P) (Binatlı)



AKSA 1.Lig’den Miracle Değirmenlik ve Esentepe’nin ardından AKSA Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off 1. hafta maçları oynandı.

Dem’s Construction Çanakkale ile Binatlı ilk hafta maçında Cihangir Stadı’nda karşıya karşıya geldi.

Binatlı’nın iki kez öne geçtiği maçya Çanakkale son bölümde golcüsü Berkant İstanbul ile bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürdü.

Çanakkale’ye üç puanı getiren golleri 38’de Sami Ergazi ile 72, 85 ve 90’ıncı dakikalarda Berkant İstanbul kaydetti. Binatlı’nın golleri ise 10’uncu dakikada Yağış Gençay ile 41’inci dakikada penaltıdan Sertaç Özbil’den geldi.

Bu sonucun ardından Çanakkale 27 puana yükselirken, 23 puanda kalan Binatlı’nın Süper Lig umutları azaldı.

