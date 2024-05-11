Baf’ta başkanlığa iki aday

Niyazi Ergülen

Yeni sezonda tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu (BÜY) genel kurul gerçekleştirecek.

Ahmet Ertay başkanlığındaki Baf Ülkü Yurdu yönetimi, 5 Haziran’da genel kurul gerçekleştirecek.

Aldığımız bilgilere göre başkanlık için Ahmet Ertay(Bradi) ve Mehmet Kemanecioğlu(Metça)’nun aday olacakları bildirildi.

