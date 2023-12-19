banner913
banner932
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
13 0
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
54 0
 
Baronlara kıyak çekiliyor!
Baronlara kıyak çekiliyor!
88 0
Dumlupınar bende varım diyor
Dumlupınar bende varım diyor
27 0
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
Son yarış Bozalanlar’ın, şampiyonluk Haskasap’ın
38 0
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
45 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
19 0
banner996
banner985

Ataoğlu gastronomi yarışmasında ödül kazanan öğrencileri kabul etti

banner989

banner974
Ataoğlu gastronomi yarışmasında ödül kazanan öğrencileri kabul etti
banner971
 Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da Uluslararası Mutfak Günleri Yarışması'nda altın madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı, turizm bölümü öğretmenleri Emel Osmanlar, Mutiye Osmancık, Rufat Rufat ile 10 öğrencinin yer aldığı heyeti kabulünde, başarılarından ötürü öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Yarışmanın gençlere gastronomi alanında yeteneklerini gösterme fırsatı tanıdığını kaydeden Ataoğlu, Bakanlık olarak bu tür organizasyonlara önem verdiklerini ve her fırsatta gençleri bu tür organizasyonlara göndermeye devam edeceklerini ifade etti.
 Ataoğlu, gastronomi alanı başta olmak üzere, tv programı ve sokak lezzetleri gibi turizm ve gastronomi organizasyonlarının planlanması halinde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı ise gençlere böyle bir fırsatı sunduğu için Bakan Ataoğlu’na ve ekibine teşekkürler etti.
İstanbul Tuzla'da 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesi, yarışmada 8 altın, 4 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.