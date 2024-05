"Türk Milleti, düşmanlarına asla boyun eğmez"

GKK bünyesinde silah altına alınan genç mücahitler, Gülseren'de yemin töreni heyecanı yaşadı. 47’nci Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi, törenle ant içerken, GKK Komutanı Osman Aytaç, Türk Milleti'nin düşmanlarına asla boyun eğmeyeceğini vurguladı

47’nci Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi, Gülseren Kışlası'nda dün düzenlenen törenle ant içti.Saygı duruşu ile başlayan törende tören yerine getirilen tabur sancağının tanıtımı yapıldı, ardından Asteğmen ve Çavuş Celbinin askerlik andı içmesine geçildi. Konuşmalar, Eğitim Taburunda üstün başarı gösteren askerlere başarı belgelerinin takdimi, 10’ncu Yıl Marşı'nın okunması ve geçit le tören sona erdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, asker ve ailelerleAskerlik görevine başlayan asteğmen ve çavuşları tebrik eden Tatar, bunun KKTC’nin bekası ve güvenliği için onurlu bir görev olduğunu söyledi. Ailelere de seslenen Tatar, çocuk yetiştirmek ve askere göndermenin kolay süreçler olmadığını kaydederek aileleri tebrik etti.GKK Komutanı Osman Aytaç da, Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde, bağımsız ve egemen olarak yaşamaya devam etmesi için vatan savunmasına katılan yedek subay ve çavuş celbinin yemin ederek birer kahraman mücahit olduğunu söyledi. Aytaç, “Ant içme töreni askerlikteki törenlerin en kutsalıdır, yapılan yemin Türk gencinin özünde var olan, göreve hazır olmanın, kanun, nizam, örf ve adetlere bağlılığın, 'vatan için gerektiğinde ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancının sesli bir ifadesidir” dediAskerlerin anne ve babalarına da seslenen Aytaç, “Gençler, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımaktadırlar” dedi. Aytaç, askerlerin görevlerini yerine getireceklerine, bayrağı daima dalgalandıracaklarına inancının tam olduğunu da söyledi.Aytaç, “Gençleri fikren ve bedenen gelişmiş olarak sizlere geri göndermek öncelikli ve en büyük görevimizdir” dedi.Askerlere de seslenen Aytaç, “Temel düşünceniz, Atatürk düşüncelerine bağlı, attığını vuran, her an muharebeye hazır, mutlaka kazanmaya azimli, yüksek disiplin, fizik ve moral gücüne sahip, çağın gerekli kıldığı bilgi ve beceriye sahip, Kıbrıs Türkü'nün milli davasını özümsemiş, dürüst ve iyi ahlaklı olarak hizmet etmek olmalıdır” dedi.“Devletin egemenliğini sürdürmek, vatanımızı barış içinde korumak ana gayeniz olacaktır” diyen Aytaç, Türk Milleti'nin düşmanlarına asla boyun eğmeyeceğini ifade etti.AKTAŞLI: "GÖREVİ DEVRALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"Asteğmen Oyal Aktaşlı 47’nci Dönem Celbi adına yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu kaydetti. Aktaşlı, kendilerinden önce sağlanan vatan birliği ve bütünlüğünü sürdürme, Türk halkının can ve mal varlığını koruma görevini devralmaktan gurur duyduklarını belirtti.Verilecek görevleri yerine getireceklerine dair yemin ettiklerini dile getiren Aktaşlı, KKTC’nin bağımsızlığı ve egemenliğinin yılmaz bekçileri olduklarını kaydetti.Aktaşlı, “Türk gençleri olarak, haysiyet ve gururla, devletimizin bağımsızlık ve egemenliğinin sürdürülmesinde vatani görevimizi yapacağız” diye konuştu.Eğitim Taburunda eğitim ve sporda üstün başarı gösteren askerlere başarı belgeleri de takdim edilen tören 10’ncu Yıl Marşı'nın okunmasının ardından geçit töreniyle sona erdi.