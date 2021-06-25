Kaplan ailesinin acı günü

Akdoğan sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

1942 doğumlu Hasan Kaplan bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bağcılık ve üzüm sucuğu yapımı ile bilinen Hasan Kaplan, kılınan öğle namazına müteakip Akdoğan Mezarlığı’na defnedildi.

Kaplan’ın vefatı ailesi ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.



