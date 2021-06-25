Dijital Para Borsaları Hakkında En Çok Merak Edilen 5 Soru

Ancak bu noktada dijital paralar ile kripto paraları birbirine karıştırmamanız daha iyi olacaktır. Kripto paralar herhangi bir merkeze bağlı olmadan varlığını devam ettiren dijital varlıklar iken, dijital paralar ise devletlere bağlı finansal varlıklardır. ABD’nin bu konuda, yani dijital paralar konusunda çalışmaları devam ediyor. Yani dijital USD’yi önümüzdeki yıllarda görebiliriz.Diğer yandan ABD’ye ek olarak Türkiye, Çin gibi birçok ülke kendi para birimlerini dijitalleştirmek için adımlar atmaya başladı. Avrupa Birliği de dijital Euro için hedeflerinin 2026 olduğunu belirtti. işte dijital para borsası hakkında doğru bilinen yanlışlar.

Kripto para borsaları güvenilir mi?

Piyasaya yeni girecek olan yatırımcıları korkutan durumlardan birisi de kripto paraların güvenilir olup olmadığı durumu. Aslında yeni giren yatırımcıların bu korku hissine kapılmaları hiç de garipsenecek bir durum değil. Sonuçta dijital para borsası dünyanın yeni yeni adapte olmaya çalıştığı bir yapı diyebiliriz.

Ancak kripto para borsalarına kesinlikle güvenilmez diye bir kavramdan bahsetmek de çok yanlış olacaktır. Kripto para dünyasında birçok merkezi ve merkeziyetsiz borsa bulunmaktadır.

İşte bu noktada dikkatli olmanız gerekir. Çünkü sahip olduğunuz kripto varlıkları emanet edeceğiniz borsanın iyi seçilmesi gerekli. Merkezi kripto para borsaları kullanıcı cüzdanlarının tüm anahtarlarına (key) sahiptir. Bu nedenle de kripto paralarınız direkt olarak borsaya emanet edilmiş olur. Elbette borsalardan sahip olduğunuz kripto paraları kendi cüzdanınıza çekebilirsiniz.

Bu borsayı seçerken borsanın operasyon büyüklüğüne, borsanın kurucularının ve yönetim ekibinin geçmişine, borsanın geçmişte nasıl bir politika izlediğine dair bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Yani sıkı bir araştırma sürecine girmelisiniz.

Huobi de bu saydığımız özelliklere sahip olan borsalardan birisi. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan Huobi, kurulduğu tarih olan 2013’den beri hacklenmemiş ve kullanıcıların varlıklarını güvenli bir şekilde korumaya devam etmiştir.

Kripto para borsaları kara para aklamak için kullanılıyor mu?

Kripto paraların ve borsaların kara para aklamak için kullanıldığı da yine sık sık dile getirilen durumlardan birisi. Ancak bu durumun artık Türkiye için, hatta dünyadaki diğer ülkelerin büyük bir çoğunluğu için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü güvenilir ve devletlerin yasalarına uyan borsalar kullanıcıların kimlik bilgileri ve adresleri gibi bilgilere sahip oluyorlar. Bu sebeple bu tarz durumların oluşması geçmişte mümkün olsa da günümüzde çok fazla rastlanır bir durum değil.

Hatta Türkiye’de böyle bir durumun varlığından söz etmek artık çok zor diyebiliriz. Çünkü kripto para borsalarının kullanıcıların kimlik bilgilerini alması zorunlu hale geldi. Diğer yandan belirli bir limitin üstünde banka hesabına para çeken kullanıcılar da MASAK’a bildiriliyor.

Diğer yandan eski CIA Direktörü Michael Morell, bir raporda Bitcoin ağında yapılan transferlerin tüm dünyaya açık bir şekilde olduğu ve izlendiği için para aklama amacı olan kişilerin ve diğer suçluların tercih ettiği bir yol olmadığını belirtti.

Diğer yandan bu raporda, halka açık zincirlerin şeffaf doğaya sahip olması sebebiyle, nakit paraları aklamak veya terör örgütlerine finansman sağlamak isteyen suçlular için caydırıcı olduğu da raporda belirtilmiş.

Devletler kripto paralara ve borsalara karşı mı?

Devletlerin kripto para ve borsalara karşı olduğu fikri de yine çok fazla dile getirilen bir durum. Aslında bu durum bir yere kadar doğru diyebiliriz. Doğal olarak her devlet kendi para biriminin, başka ülkelerin para biriminden değerli olmasını ister ve diğer birimlerin kullanılmasına karşı çıkar. Ancak kripto paralar için bu durum devlet yetkilileri tarafından çok fazla dile getirilmiyor.

Elbette şunu da unutmamak lazım; devletler kripto paraların yararları ve zararlı doğrultusunda birçok yatırımcıdan daha fazla bilgiye sahip. Ancak dijital para konusunda dünyanın süper güçlerinden birisi olan Çin’den dijital Yuan uygulaması beklenirken, ABD’den de dijital Dolar uygulaması bekleniyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Orta Amerika’da yer alan El Salvador devlet başkanının yaptığı açıklamaya göre Bitcoin, El Salvador Merkez Bankası’nda yer alan rezerv bir para birimi olacak. El Salvador küçük bir ülke olsa da Bitcoin ve diğer kripto paraların geleceği açısından bu durumun birçok yatırımcı için önemli olduğu görüldü.

Borsaların komisyon oranları ne kadar?

Kripto para borsaları hakkında merak edilen ve çok sorulan sorulardan birisi de borsaların komisyon oranlarıdır. Hesabınızda yaptığınız işlemlerin hacmi yüksekse, borsaların komisyon oranlarına da dikkat etmelisiniz.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en iyi borsalarından birisi olan Huobi’de ise komisyon oranları piyasa düzenleyici için % 0,02 iken, piyasa alıcısının komisyon oranı % 0,04 olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi komisyon oranları işleminizin tutarına göre belirli bir oran üzerinden belirleniyor.

Borsala kimlik bilgilerini vermek güvenilir mi?

Yatırımcıarın borsaya kayıt olurken sorduğu ve şüpheyle yaklaştığı durumlardan birisi de kimlik bilgilerinin borsa ile paylaşılması.

Bu bilgiler neredeyse tüm borsalar tarafından isteniyor. Çünkü yapılan işlemlerin güvenliği, işlemlerin gerçek kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı da borsalar tarafından dikkat edilen durumlar arasında yer alıyor.