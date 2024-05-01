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Buse Savaşkan, İspanya’da birinci

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Buse Savaşkan, İspanya’da birinci
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları hedefi ile hem hazırlıklarını sürdürüyor, hem de yarışmalara katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Buse, İspanya’da düzenlenen Meeting Iberoamericano Huelva 2024 organizasyonuna katıldı. Temsilcimiz burada elde ettiği 1.90’lık dereceyle hem birinci oldu, hem de olimpiyat yolunda önemli bir organizasyondan kota için iyi puanlar çıkardı.
Yarışmada 1.71, 1.76 ve 1.80’lik yükseklikleri rahatça geride bırakan Buse, 1.84’lük derecesini üçüncü hakkında geçti. 1.87’yi ikinci hakkında geride bırakan Buse, 1.90’lık yüksekliği son hakkında geride bırakarak organizasyonu birinci tamamladı.
Buse, bu sezon kişisel en iyi derecesi olan 1.91’i Ocak ayında Almanya’da elde etmeyi başarmıştı.
 
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