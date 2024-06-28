İkidereli ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen ve bilinen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan ve uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan rski Protokol Müdürlerinden Muhittin İkidereli dün akşam vefat etti.

Gazetmizde de çalışan Ahmet İkidereli'nin de babası olan Muhittin İkidereli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.