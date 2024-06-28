Gündüz ve Özbek, ağır cezaya havale edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki soruşturma kapsamında 'yolsuzluk' suçundan yargılanan Serdal Gündüz ve Berke Özbek'in davası Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek’in ilk tahkikat duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 12 Ağustos’ta oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında sekizinci tanık olan Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, mahkemeye toplam 50 emare sunmuştu.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanık avukatları hazır bulundu.

Yargıç Uğur, ilk tahkikat duruşmalarının yargılama olmadığını, cezai kovuşturma olduğunu ve saptırılmış bir amaçla sanığın yargılanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Yargıç Uğur, sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, sanıkların davasının 12 Ağustos 2024 tarihinde oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

