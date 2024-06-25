Hürkent ailesi çınarına ağlıyor

Girne bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardan beridir Girne bölgesinde yaşamını sürdüren Hatice Hürkent dün vefat etti.

86 yaşında vefat eden Hürkent’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedildi.

