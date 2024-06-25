Meclis Genel Kurulu'nda güncel konuşmalar yapılıyor

Yasama yılının son toplantısını yapan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri güncel konuşmalar yaparak çeşitli konuları gündeme taşıyor.

-İncirli, sağlıkta yoğun bakımda yatak eksikliklerine dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Kamu Hastanelerinde Yoğun Bakım Yatak Eksikleri, Sevk ve Hasta Ulaşımında Yaşanan Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

İlk olarak KKTC ile Türkiye hükümetleri arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'ne değinen İncirli, protokolün yarınlar ve yatırımlar açısından önemine işaret etti, ancak “bugüne kadar yapılan en büyük anlaşma” nitelemesini eleştirdi, gerçeği yansıtmadığını, sıkıntılara teselli olmayacağını savundu.

İncirli, yoğun bakım yatak eksikliğine dikkat çekerek, yıllardır bu eksikliği dile getirdiklerini söyledi, ihtiyacın bugün daha da arttığını anlattı. Nüfusun sürekli arttığını ancak bilinmediğini savunan İncirli, kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayısının yetersizliğine işaret etti, bu sayının ve personel ihtiyacının artırılmasını istedi.

Sıla Usar İncirli, yaşamsal öneme sahip olan yoğun bakımın geliştirilmesi, eksikliklerin hızlı bir şekilde tamamlanmasının gerekliliğine işaret ederek, eskiler yenilenirken, yeni hastanelere de ihtiyaç olduğunu, özellikle Girne’de yeni hastanenin şart olduğunu kaydetti ve yeni hastanenin akibetini sordu.

Güzelyurt Hastanesi'nin de akibetini soran İncirli, kamu hastanelerine gereken önemin gösterilmesini talep etti, hayal değil, gerçek projelerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Halkın sağlık hizmeti almakta büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden İncirli, sıkıntıların belirlenip hızlı bir şekilde çözümler bulunmasını istedi.





-Dinçyürek: "Kapasiteyi artırmak için çalışıyoruz... 75 olan yoğun bakım kapasitesi yılbaşına kadar 115'e çıkacak"



Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yoğun bakımlarla ilgili tespitlerin doğru olduğunu, sadece kamuda değil özel dahil artan ihtiyaca cevap verecek kapasitenin zaman zaman sıkıntı yaşandığını söyledi.

Dinçyürek, bakanlık olarak kapasiteyi artırmak için çalıştıklarını, yılbaşına kadar devlette 75 olan kapasitenin 115 olacağını ifade ederek, çalışmaları sürdürdüklerini, kapasiteyi artıracaklarını kaydetti.

Girne Hastanesi'nin yeni yıla kadar açılmasının hedeflendiğini söyleyen Dinçyürek, ilaç eksikliklerinin yaşanmaması için de sürekli çalıştıklarını söyledi. Dinçyürek, ilaçta stok olsa bile bazen sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden bu alanda da çalışma yapıp, stokları bitmeden ilacın sağlanacağını anlatarak, halkın talep ettiği anda ilaca ulaşmasının sağlanacağını belirtti.

Dinçyürek, yapılan yatırımları “hayal” olarak nitelemeyi “talihsiz” olarak karşıladığını ifade ederek, Maraş bölgesinde sağlık ocağı yatırımının gerekliliğine değindi, burada, tüm kesimlerle çalışarak yatırımın yerinin kararlaştırıldığını söyledi.

Bir yıl içinde buranın açılışının yapılacağını ifade eden Sağlık Bakanı Dinçyürek, yatırımların ihtiyaçlara göre yapıldığını, bu çerçevede Pamuklu’ya da bu yatırımın yapılacağını, Değirmenlik, Lapta bölgeleri yanında Güzelyurt Hastanesi yatırımlarının da 2025 yılında hizmete gireceğini kaydetti.



Bu hedefleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Dinçyürek, bu yatırımların, KKTC tarihinde olmadığını, bu büyük yatırımlarla KKTC’yi sağlık alanında geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Yeniden yapılandırılacak hastanelerle, özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka yaraşır bir sağlık hizmeti yaratacaklarını ifade eden Dinçyürek, sağlığa yapılan yatırımların her zaman yetersiz olduğunu ancak halkın daha rahat donanımlı sağlık hizmeti alması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Dinçyürek, “Sağlıkta KKTC tarihinde eşi benzeri olmayan yatırımlar yapmak için çalışıyoruz” diyerek, 2025 yılında sağlığın çok daha iyi bir noktaya taşınacağını vurguladı.





-Kürşat: "Arpa-buğday fiyatları açıklanmadı... Üretici önünü göremiyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Tarımsal Üretimde Sürüncemede Kalan Konular... Artan Üretim Maliyetleri, Düşen Alım Gücü...” konulu güncel konuşma yaptı.

Kürşat, hasat sezonunda sona gelindiğini ancak arpa buğday fiyatlarının açıklanmadığını, bu yüzden de sorunların yaşandığını kaydetti. Kürşat, bu konuda hükümeti eleştirerek, TÜK’ün de alımar için ambarları açmadığını söyledi.

Kürşat, ürünlerin açıkta tutulduğunu ve doğal olaylardan dolayı zarar görme riski yaşandığını ifade ederek, ambarların ne zaman açılacağını sordu. Türkiye ile ülkedeki maliyetleri karşılaştıran Kürşat, üreticilerin korunması gerektiğini kaydetti.

Tohumluktaki sıkıntılardan ötürü verim kaybı yaşandığını da belirten Kürşat, girdi maliyetlerinin üreticiler için büyük bir sıkıntı olduğunu anlattı.

Narenciyedeki sıkıntılara da değinen Kürşat, hayvancıların eylem yapmasına sebep olan maliyetler yanında küçükbaşta yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti, üretimin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Kürşat, üreticinin önünü göremediğini ifade ederek, bir an önce bilimsel verilerle tarım sektöründe sürdürülebilir bir yapının sağlanması gerektiğini söyledi, hükümeti göreve çağırdı.

Türkiye ile imzalanan protokolde tarımla ilgili yer alan maddeye de değinen Kürşat, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın hedeflerinin ne olduğu yanında süt politikasının ne olacağını sordu.





-Çavuş: "Perşembe Çiftçiler Birliği'yle görüşüp tahıl fiyatlarını açıklayacağız"

Kürşat'ı yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kürşat’ın konuşmasında yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, geçmiş döneme ait rakamlarla ilgili bilgiler verdi, bakanlık olarak gerçek rakamlara dayalı hedeflerle tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Fiyatları belirlemek için ciddi bir çalışma ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden Çavuş, bu hafta içinde perşembe günü Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile görüşüp, fiyatı açıklayacaklarını, ambarların da gerekli düzenlemelerin ardından açılacağını anlattı.

Çavuş, her çalışmayı üretici birlikleriyle görüşerek yaptıklarını belirterek, desteklerin de bu çerçevede üretici dostu kimlikleriyle belirleneceğini söyledi, her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti.

Narenciye üreticisinin de her zaman yanında olduklarını belirten Çavuş, genel bütçede tarımın payını artırarak sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını, ödemeleri zamanında yaptıklarını, zararları zamanında ödediklerini işaret etti.

Et fiyatları ile ilgili eleştirilere de cevap veren Çavuş, hayvan üreticileri ile birlikte karar vererek, sektörü geliştirmeye devam edeceklerini söyledi, küçükbaşta yatırımların arttığına işaret etti.

Bunun da yaptıkları çalışmaların olumlu olduğunu gösterdiğini ifade eden Çavuş, bakanlık olarak süt evleri dahil olmak üzere küçükbaşı geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çavuş, tarım sektörüne bugüne kadar katkı sağlayan, yatırım yapan herkese teşekkür ederek, tarıma yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğuna dikkat çekti.

Soruları da yanıtlayan Çavuş, hububat fiyatlarının, kuraklıklar dahil tüm maliyetler belirlendikten sonra açıklanacağını, birlik ile istişareleri yaptıklarını ve hızlı bir şekilde fiyat belirlenip alımların başlayacağını söyledi.

Çavuş, tarımın her alanında üreticiyle birlikte hareket etmeye ve gereken adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Fide Kürşat da yeniden söz alarak, Tarım Bakanı Çavuş’un açıklamalarına cevap verdi, eleştiriler yaptı ve SÜTEK Müdürü'yken süt evleri ile ilgili yaptıklarını anlattı.

