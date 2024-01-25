Henüz çok gençti

Lefkoşa sevilen bir siması daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güleç yüzü ve iyilik severliği ile bilinen Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan Naciye Acemoğlu dün vefat etti.

Uzun bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 47 yaşında vefat eden Acemoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

