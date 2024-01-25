banner913
banner932
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
12 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
23 0
 
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
14 0
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
52 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
35 0
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
19 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
55 0
banner1012
banner985

Henüz çok gençti

banner974
Henüz çok gençti
banner971
Lefkoşa sevilen bir siması daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güleç yüzü ve iyilik severliği ile bilinen Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan Naciye Acemoğlu dün vefat etti.
Uzun bir süreden beridir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 47 yaşında vefat eden Acemoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.