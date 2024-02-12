Gökaşan, sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa’nın sevilen simalarından Hüseyin Cahit Gökaşan yaşamını yitirdi.

Hüseyin Cahit Gökaşan’nın vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Gökaşan’nın cenazesi yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

